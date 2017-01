Un musicien turc affirme que la chanteuse Adele est sa fille

Mehmet Ansar, un musicien folklorique résidant dans la ville de Bodrum (sud-est de la Turquie) a déclaré être le père biologique de la célèbre chanteuse britannique Adele. M. Ansar a raconté aux médias locaux comment il avait rencontré la mère de la chanteuse.

Selon Mehmet Ansar, en juillet 1987, la mère d'Adele, Penny Adkins, est venue à Bodrum avec des amis. Pendant ses vacances, elle a fait connaissance avec Mehmet Ansar qui travaillait alors comme chauffeur de taxi.

« J'ai fait voir à Penny et à ses amis des villages près de Bodrum ainsi que Pamukkale. On est tombé amoureux. Un mois plus tard, elle est rentrée en Angleterre. Puis, elle est venue me voir et m'a invité à déménager au Royaume-Uni. Mais j'y ai renoncé car je voulais habiter à Bodrum. La téléphonie internationale était alors très chère et on a perdu tout contact. Je ne l'ai jamais revue depuis », a déclaré M. Ansanr dans une interview accordée au journal turc Milliyet.

Mehmet Ansar a commencé à suivre la carrière d'Adele après avoir vu une photo de la chanteuse avec sa mère suite à la cérémonie des Grammy 2016.

« J'ai été choqué après l'avoir vue avec sa mère car j'ai compris qu'il s'agissait de cette Anglaise dont j'étais tombé amoureux il y a des années. Pour en être sûr, je l'ai comparée à une vieille photo que j'avais prise pendant les vacances de la mère d'Adele à Bodrum. Elle n'a presque pas changé au fil des années. J'ai commencé à suivre les actualités liées à Adele et j'ai appris qu'elle était née le 5 mai 1988, neuf mois après notre rencontre à Bodrum », a raconté M. Ansar.

Selon Mehmet Ansar, Adele a la même particularité génétique que lui : son majeur est beaucoup plus proche de son annulaire que chez d'autres personnes.

De plus, il a fait savoir que lors d'une séance de dédicace, Adele avait dit à un de ses fans d'origine turque qu'elle avait des racines turques.

Le musicien est prêt à faire un test ADN si Adele le souhaite.

« Je voudrais qu'Adele vienne à Bodrum avec sa mère pour que nous puissions faire connaissance et discuter. Je suis sûr que tout redeviendrait normal dans ce cas. Je n'attend rien d'elles, je n'ai besoin de rien sur le plan financier, mais je veux que ma fille sache la vérité », a-t-il souligné.

Selon la version anglaise de Wikipédia, Adele (Adele Laurie Blue Adkins), née le 5 mai 1988, est la fille du Gallois Marc Evans qui a quitté sa famille quand elle avait deux ans.

