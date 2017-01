Un rallye de tracteurs Paris-Mossar étonnant!

Un rallye de tracteurs d'un genre nouveau a récemment été organisé dans la région de Vitebsk, en Biélorussie. Cet essai sur le terrain a été concluant : tous les véhicules ont atteint la ligne d'arrivée.

Deux tracteurs à chenilles et six tracteurs à roues fabriqués par l'usine des tracteurs de Minsk ont participé à un rallye entre Paris et Mossar, deux localités biélorusses . Le chemin passait notamment par des marécages.

​Les dirigeants de l'usine ne cachent pas le fait que la compétition a été conçue initialement comme un coup de pub pour le nouveau modèle modernisé, soit le tracteur BELARUS-3522.

Sputnik Un rallye de tracteurs Paris-Mossar

Selon le directeur de l'usine, ce rallye pourrait devenir une tradition. À l'issue de l'événement, un spectacle de tracteurs a eu lieu à Mossar.

