Un petit tigre sauvé dans l’Extrême-Orient russe renoue avec la vie

Un jeune tigre de l'Amour retrouvé à la mi-janvier dans le Primorié (Extrême-Orient russe) a subi une intervention chirurgicale et se remet rapidement de ses blessures, se réjouissent les spécialistes.

Le félin a ouvert son œil blessé, les os cassés de la mâchoire supérieure cicatrisent correctement, il a un bon appétit et recommence à avoir les réactions caractéristiques de tous les animaux de son âge.

Au 15e jour de sa réadaptation, le petit aura toutes les chances de pouvoir retourner dans la nature, commentent les spécialistes.

En effet, le « gamin » donne des signes encourageants : il mange tout ce qu'on lui donne, a cassé de la vaisselle et a déchiré des draps. « Je n'ai jamais été aussi heureux de voir de la vaisselle cassée !», s'exclame le directeur du centre d'étude des tigres Viktor Kouzmenko.

Le jeune tigre a été découvert à la mi-janvier, la tête percée d'une balle, dans le Primorié. Les spécialistes ont qualifié son état de très grave et ont même eu peur de réaliser une intervention chirurgicale immédiate. Celle-ci a eu lieu quelques jours plus tard, afin de lui donner du temps de reprendre des forces.

La police a lancé une enquête afin de retrouver les braconniers. Des écologistes sont prêts à payer 150 000 roubles (environ 2 400 euros) aux personnes qui pourraient donner des informations sur les circonstances de cet incident.

