Européens et Américains partagés sur l’utilité de l’Otan

Alors que la plupart des Européens estiment que l'Union européenne a besoin des États-Unis et de l'Otan pour la protéger contre les menaces extérieures, moins de la moitié des Américains, soit 48 %, partagent cette opinion, révèle un nouveau sondage de Sputnik.Opinions.

Parmi les Européens, ce sont en premier lieu les Polonais (65 %), les Italiens (65 %) et les Allemands (63 %) qui considèrent le soutien des États-Unis et de l'Otan comme indispensable pour l'UE. En Espagne, ce pourcentage s'élève à 56 %, au Royaume-Uni à 54 %, en France à 53 %.

© Sputnik. Sputnik. Opinions

Parallèlement, le pourcentage de personnes convaincues de la capacité de l'UE à se protéger de ses propres forces est le plus élevé en France (30 %), en Espagne (33 %) et aux États-Unis (31 %).

Les personnes âgées de moins de 50 ans et les sympathisants des partis de gauche sont les plus enclins à partager l'opinion selon laquelle l'UE n'a pas besoin de l'aide de l'Otan et des États-Unis pour assurer sa sécurité. Dans tous les pays concernés, à l'exception de la Pologne, ces personnes ont une formation supérieure, un revenu et un statut social élevés.

Le sondage a été réalisé par l'Ifop du 22 au 26 octobre 2016. 7 043 personnes majeures ont été interrogées en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les résultats sont représentatifs du sexe, de l'âge et de la géographie de la population. La marge d'erreur maximale par pays est de +/- 3,1 % avec un intervalle de confiance de 95 %.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »