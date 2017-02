Ces Latino-Américains favorables au décret Trump sur l'immigration

« Latinos for Trump » et « Latinos With Trump », deux organisations représentant les Latino-Américains aux États-Unis, ont exprimé dans une interview à Sputnik leur appui au décret sur la « protection de la nation contre l'entrée de terroristes étrangers aux États-Unis. »

« Le message véritable (de Trump) au monde est qu'il faut rétablir la confiance et le respect», a déclaré à Sputnik le chef de « Latinos for Trump » Marco Gutierrez.

Le dirigeant de l'organisation « Latinos With Trump », Angelo Gomez, a exprimé une opinion similaire.

« Lors de sa campagne, Donald Trump a promis de protéger notre pays et de faire passer les Américains et leur sécurité en premier. C'est exactement ce qu'il fait (par le biais de ce décret, ndlr) », a déclaré M. Gomez.

Samedi, l'aéroport JFK de New York est devenu le théâtre de nombreuses altercations, lorsque des centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Terminal 4 pour protester contre le décret interdisant l'entrée sur le territoire américain de ressortissants issus de sept pays à majorité musulmane.

© AFP 2016 Sandy Huffaker Le Mexique ne payera pas un peso pour le mur de Trump

En outre, le président américain Donald Trump a déclaré le 24 janvier que le ministère de la Sécurité intérieure du pays entamerait dans les plus brefs délais la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique. Les travaux de préparation doivent prendre fin d'ici 180 jours. Le président américain n'a pas déclaré ouvertement que le Mexique devrait participer financièrement aux travaux, mais a laissé entendre qu'il demanderait aux pays voisins de verser une compensation.

