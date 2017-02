Un trou découvert sous un réacteur de la centrale Fukushima

© AFP 2016 TORU HANAI Combustible nucléaire fondu retrouvé à Fukushima?

Des spécialistes de Tepco, la compagnie-opérateur de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima-1, ont découvert un trou de deux mètres de diamètre près des supports d'acier situés en-dessous du réacteur n°2 de la centrale.

Selon l'agence de presse japonaise Kyodo, le trou a été détecté après l'analyse de photos prises le 30 janvier lors d'une inspection à l'aide d'une caméra mobile. Un amas noir de matériaux qui pourraient être des débris de combustible nucléaire a été également retrouvé en-dessous du réacteur. Les spécialistes n'excluent pas que ces débris aient provoqué ce trou.

Une nouvelle inspection sera effectuée à l'aide d'un robot équipé d'une caméra à la mi-février. Le robot devra entrer dans la zone endommagée de la centrale pour mesurer les radiations sous le réacteur et étudier les débris.

Un séisme et un tsunami dévastateurs ont frappé le Japon le 11 mars 2011, provoquant une série d'accidents dans la centrale nucléaire de Fukushuma-1. La fonte du combustible dans trois réacteurs de Fukushima a entraîné la contamination de vastes territoires aux alentours du site. La centrale a été définitivement fermée fin 2013, mais la décontamination continue jusqu'à présent.

