Un turc sacrifie sa veste pour sauver un chien du froid

Un habitant de Giresun, en Turquie, qui regardait des vidéos de surveillance des rues de la ville a aperçu un homme qui apportait son aide à un chien en le couvrant avec sa veste. Des utilisateurs de Facebook ont tenté de retracer cette personne.

La vidéo, publiée sur Facebook, montre un homme qui nourrit le chien et le couvre avec sa veste.

Il s'agissait de Bülent Kalpakçıoğlu, un employé municipal de la ville de Giresun. Le maire de ville lui a déjà attribué un prix pour ce service exemplaire et cette belle « leçon d'humanité ».

Giresun'da üşüyen köpeğin üstünü montuyla örten emekçi Bülent Kalpakçıoğlu'na belediye takdir belgesi vererek yeni bir mont hediye etti. pic.twitter.com/Di08dMmE0r — DünyadaHayvanHakları (@dunyadahh) 31 января 2017 г.

​Le héros de la vidéo a indiqué que c'était la moindre des choses qu'il pouvait faire dans les circonstances. Il a aussi ajouté qu'il n'attendait aucune récompense pour son geste. Pour lui c'est une question d'une obligation morale.

« Si je n'avais pas donné ma veste à ce chien, cela serait toujours sur ma conscience. Pendant qu'on reste au chaud, ces animaux ont froid dans la rue », a-t-il souligné.

