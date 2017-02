Année de miel: l'étonnante aventure d'un couple japonais qui visite 41 pays en 400 jours

Le voyage de noces des jeunes mariés japonais Kaz et Mariko Yamaguchi semble s'être éternisé. Après le mariage, Kaz et Mariko ont fait un grand tour du monde, visitant au total 41 pays, indique La Gaceta. Leurs aventures ont été captées en vidéo par un drone.

D'où cette idée peu ordinaire ? Le couple ne pouvait pas choisir un pays pour leur voyage de noces et a alors trouvé une issue : prolonger la lune de miel de plusieurs centaines de jours (400 au total) afin de ne négliger aucun coin du monde.

Ainsi, les Yamaguchi se sont rendus, entre autres, en Éthiopie, en Colombie, en Bolivie, en Chine, au Brésil, au Vietnam, en Malaisie… Ils ont également mis pied en Argentine, en Patagonie, dans les forêts amazoniennes, aux Émirats arabes unis et au Botswana — et la liste est loin d'être complète !

Eu auriez-vous fait autant ?

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».