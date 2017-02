Pour comprendre l’humour noir, entraîner vos capacités intellectuelles!

Si les blagues de la catégorie noire vous font rire, alors félicitations : vous bénéficiez sans nul doute de grandes capacités intellectuelles ! Une étude des chercheurs de l'Université médicale de Vienne montre que l'intelligence joue un rôle clé dans la compréhension de l'humour noir. L'article paru dans la revue Cognitive Processing en présente les résultats.

L'équipe de chercheurs dirigée par Ulrike Willinger a demandé à 156 personnes, 80 hommes et 76 femmes, d'évaluer leur compréhension et appréciation de 12 bandes dessinées pleines d'humour noir. Dans le même temps, les participants ont subi des tests pour évaluer leur QI.

L'étude a révélé trois groupes différents, selon le blog British Psychological Society Research Digest.

Le groupe ayant manifesté la plus haute compréhension et appréciation de l'humour noir a montré les meilleurs résultats dans les tests sur les capacités intellectuelles. Leur niveau d'éducation était également plus élevé et leur niveau d'agressivité plus bas.

Le deuxième groupe incluait des participants avec une compréhension modérée des blagues, mais ceux-ci les ont quand même suffisamment appréciées. Ces personnes ont montré des résultats intellectuels moyens et un niveau élevé d'agressivité.

Enfin, le troisième groupe était composé de personnes avec une compréhension modérée de l'humour noir. Celles-ci ont manifesté un niveau moyen d'agressivité.

L'intelligence joue donc un grand rôle dans la compréhension de l'humour noir. Moralité: entraîner ses capacités intellectuelles et calmer son agressivité permet de mieux apprécier cette forme d'humour bien particulier.

