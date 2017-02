Des individus dynamitent la voiture du chef de police d'une ville suédoise

Des individus ont fait sauter la voiture du chef de la police de la ville d'Uppsala, située à 70 km au nord de Stockholm, annonce la chaîne télévisée CBT.

L'incident s'est produit dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la chaîne, la voiture était garée près d'une maison dans un quartier résidentiel de la banlieue de Stockholm.

L'incident n'a pas fait de victime, le chef de la police et les membres de sa famille étant absents des lieux.

Actuellement, la police recherche les témoins, n'ayant pas réussi à trouver les auteurs de l'explosion.

© AP Photo/ Jeffrey McWhorter Une piste des attentats à Paris conduit en Suède

Début d'octobre dernier, un engin explosif artisanal a détoné près de la boîte de nuit Babel, située en plein centre de la ville de Malmö. L'engin a explosé vers une heure du matin près de la porte d'entrée de la boîte, qui était déjà fermée. L'explosion a détruit la porte et fait sauter les vitres du premier étage.

