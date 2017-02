Les enfants de la guerre: un syrien et un allemand livrent leur histoire à l'Unicef

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef ) a diffusé une puissante vidéo présentant le portrait de deux refugiés qui racontent les épreuves et les souffrances qu'ils ont dû traverser en tant qu'« enfants de la guerre ».

Tout d'abord, il y a Harry, un allemand de 92 ans. Toute sa vie il se rappellera ce temps de la Seconde Guerre mondiale, où il était jeune enfant. Puis, Ahmed. Ce petit syrien de 12 ans se souvient très bien du jour où il a dû fuir la Syrie avec son frère. Bien que plusieurs générations les séparent, les deux ont néanmoins énormément en commun.

« C'était une enfance heureuse… », raconte Harry, qui habitait à Berlin à l'époque. « Mais un jour je me suis réveillé et j'ai découvert que toutes les fenêtres des commerces avaient été fracassées et que mon école avait été incendiée ». Sa mère lui a dit de s'enfuir et c'est ce qu'il a fait. Ils ne se sont plus jamais revus.

Ahmed et son frère ont quitté Damas pour échapper aux bombardements. Ils restaient dans les rues, passaient les nuits dans les parcs.

« Un homme nous a pris sur un bateau pour 2 ou 3 personnes, mais nous étions plus de 12 », se souvient le garçon. Il comprenait que ce bateau pouvait faire naufrage. Finalement, il a réussi à arriver en Suède où lui et sa famille se sont réunis, un peu plus tard.

Harry, de son côté, a trouvé son salut au Royaume-Uni, où il habite depuis ce jour.

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) est une agence de l'Onu consacrée à l'amélioration et à la promotion de la condition des enfants, crée en 1946. Présent dans 190 pays et territoires, l'Unicef se bat pour les droits de chaque enfant.

Selon les données de l'agence, dans le monde entier, près de 50 millions d'enfants ont été déplacés de leur foyer. Plusieurs millions ont abandonné leur pays d'origine par leurs propres moyens, afin de gagner la sécurité.

Souvent traumatisés par les conflits et la violence qu'ils ont fuis, ces enfants n'en sont pas moins confrontés à d'autres dangers, y compris les blessures, la malnutrition et la déshydratation, le trafic, l'enlèvement, les viols et même le meurtre.

