Les potions magiques de Harry Potter sèment la zizanie dans une bibliothèque sibérienne

Une habitante de Novossibirsk (Sibérie occidentale) a exigé auprès de l'administration d'une bibliothèque locale l'annulation d'un concours consacré à Harry Potter suite à une question sur les potions magiques, a annoncé à l'agence Sputnik la directrice du Système centralisé des bibliothèques Irina Zyrianova.

Le concours proposait à ses participants de répondre à deux questions sur le contenu des livres de J.K. Rowling et d'inventer une potion magique similaire à celles décrites dans la saga ainsi que de décrire ses propriétés.

Les réponses pouvaient être données soit par Internet, soit en se présentant à la bibliothèque.

« Une visiteuse a vu le concours et, se présentant à la bibliothèque, elle a posé cette question : ʺEt si les enfants fabriquaient réellement une potion ! ʺ Pourtant, le concours ne prévoyait pas cet exercice. Moi-même, j'ai du mal à imaginer comment on peut préparer une potion magique à partir des éléments mentionnés dans les livres de Rowling, s'agissant, par exemple, d'ailes de fée et de clair de Lune. Lorsque j'ai demandé à la visiteuse si elle avait lu un seul livre sur les aventures de Harry Potter, sa réponse a été un ʺnonʺ catégorique », a indiqué la directrice.

Selon elle, ce concours est absolument anodin, étant organisé dans plusieurs bibliothèques du pays, mais la visiteuse a prétendu qu'il « représentait un danger social ».

« Chaque personne a le droit d'avoir ses idées, mais il est impossible de les présenter comme une vérité ultime. On a essayé de la (la visiteuse) persuader qu'il ne s'agissait que d'un concours, mais elle est partie et a même déposé une plainte », a déploré la directrice.

