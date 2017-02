La vie de cet habitant du village macédonien de Lesok est l'incarnation de l'amitié incroyable entre un homme et un loup. Fadil Ismaili a des préférences singulières en matière d'animaux de compagnie et, bien évidemment, suit le principe selon lequel le « loup est le meilleur ami de l'homme ».

Опубликовано Fadil Ismaili 5 января 2017 г.

« Il ne faut pas avoir peur du tempérament des loups, mes loulous sont toujours ravis de voir de nouveaux invités », raconte le principal protagoniste de cette histoire.

Les animaux habitent chez lui depuis deux ans déjà dans un espace clôturé derrière la cour de sa maison. L'idée de posséder des loups lui est venue quand il travaillait en Suisse. C'est là qu'il a décidé que dès son retour à la maison, il aurait ces animaux « particulièrement intelligents ».

« Ces loups sont originaires de l'ancienne Tchécoslovaquie. Pour les faire venir en Macédoine, j'ai suivi des cours spéciaux en Suisse », a-t-il raconté.

D'après lui, il n'y a rien d'exotique dans sa passion. Ses parents ont confiance en ses animaux de compagnie : ils sont très délicats et n'ont jamais fait de mal à personne. Ismaili a déjà offert deux loups à des familles qui habitent dans d'autres parties de la Macédoine, y compris dans la capitale Skopje.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »