Elèves turbulents du Royaume-Uni, Big Brother is watching you!

En Grande-Bretagne, deux écoles publiques ont pris part à une expérience de trois mois supervisée par la police locale. Objectif: maîtriser les classes turbulentes, écrit le journal The Guardian. Un nouveau coup de Big Brother qui, comme chacun sait, nous regarde?

D'après le chercheur en justice pénale Tom Ellis, tous les professeurs ont été tenus de porter sur eux des caméras mobiles qu'ils allumaient en cas d'incident pour filmer en direct les fauteurs de troubles. Selon les initiateurs du projet, toutes les vidéos sauvegardées pouvaient être retransmises par la suite aux institutions compétentes.

« La plupart des écoles, souligne le chercheur, ont du mal à maintenir l'ordre et la discipline durant les cours et leurs professeurs en ont assez d'être dans l'incapacité d'enseigner tranquillement. »

D'après le Département britannique de l'Éducation, l'utilisation de telles caméras relève de la compétence des écoles concernées, qui peuvent y renoncer à tout moment.

Aussi prometteuse qu'elle puisse paraître de prime abord, cette expérience a toutefois soulevé de nombreuses critiques dans le milieu scolaire. Certains ONG des droits civils, notamment Big Brother Watch, s'y opposent bec et ongles, la liberté de la vie privée des élèves étant en l'occurrence mise en cause par les institutions.

