Cette Barbie russe au regard de biche peut soulever 190 kg à bout de bras!

Capable de soulever un haltère de 190 kg, Julia Vins, une jeune femme russe au visage d'ange, fait couler beaucoup d'encre sur le Web depuis deux ans.

Julia a mis les pieds dans une salle de sport pour la première fois à l'âge de 15 ans, mais elle ne cherchait pas à développer une musculature aussi impressionnante. Dans l'une de ses interviews, la jeune culturiste a confié que quand elle était petite, ses pairs se moquaient souvent d'elle, parce qu'elle était trop petite et fragile. Maintenant, il est difficile de s'imaginer que quelqu'un s'y risque.

#squat day 😄 #primevallabs #bodybuilding Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Окт 16 2016 в 2:01 PDT

« J'ai toujours choisi mon propre chemin dans la vie, et ma famille n'a jamais essayé de m'en empêcher. En même temps, la majorité des gens autour de moi ne comprenaient pas pourquoi je travaillais. Certains amis me disaient d'arrêter, et d'autres me conseillaient de concentrer mes efforts sur la recherche d'emploi », a déclaré Julia à Sputnik.

Sa première année d'entraînement ne lui a pas apporté les résultats désirés et elle s'est alors tournée vers la « force athlétique », ou powerlifting. Il s'agit d'un sport de force qui consiste à soulever des althères selon trois mouvements principaux: flexion sur jambes, développé couché et soulevé de terre. Contrairement à la musculation, le powerlifting augmente la force des muscles, pas seulement leur volume.

« Maintenant, avec le recul, je peux dire avec confiance que mon choix était juste, malgré les difficultés que j'ai dû surmonter », a-t-elle ajouté.

Ce sport peut être un soulagement pour ceux qui veulent garder la ligne tout en continuant à manger du chocolat ou de la pizza: vous n'êtes pas forcé de faire un régime si vous faites du powerlifting.

« Je m'entraîne cinq fois par semaine et je change la charge d'exercice selon ma phase de préparation. Mon régime change également. Quand je me prépare à une compétition, je maintiens toujours un régime strict. Mais une fois par semaine, je mange ce que je veux », a révélé Julia.

I feel better after heavy squats today 😅 Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Сен 8 2016 в 11:52 PDT

De plus, la jolie jeune femme est opposée aux régimes faibles en calories. « Je conseille à tous d'adopter une alimentation équilibrée, qui contient suffisamment de protéines, de glucides et de graisses », a-t-elle déclaré.

Julia mesure 165 cm et pèse 67 kilos. Elle est capable de réaliser 220 kg à la flexion sur jambes, 190 kg au soulevé de terre et 120 kg au développé couché. La Russe, qui habite à Saratov (sud), est parvenue à décrocher le titre de championne du monde de culturisme à Moscou en 2014.

You often ask about it 😅 My English lessons are going well Now I understand more and can even keep the conversation 😁 But also I never forget about recovery I take with me @promixxmixer and in my shaker always #BCAA 😋 #fitness #bodybuilding Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Июл 26 2016 в 2:05 PDT

Il n'y a pas de recette miracle pour réussir dans cette discipline. Tout ce dont vous avez besoin, c'est beaucoup de temps et un travail acharné, a raconté un pratiquant de ce sport, généralement masculin.

Une demoiselle aussi forte pourrait certainement se défendre en cas de besoin. Mais quel genre d'homme serait idéal pour cette femme?

« Tout d'abord, un homme doit être intelligent. Un homme conserve son intelligence pour toujours, tandis qu'un beau physique peut se gagner ou se perdre. Mais chacun son goût, il n'est pas donc nécessaire de s'adapter à un "idéal". Heureusement, j'ai un homme qui correspond à tous mes critères », a noté l'athlète.

#Cosplay for 心跳战姬 😊 Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Июн 26 2016 в 12:16 PDT

Le visage d'ange et son physique spectaculaire ont apporté à Julia une armée d'abonnés impressionnante. Elle a plus de 30 000 fans sur YouTube et plus de 416 000 sur Instagram. Bien sûr, elle n'avait jamais imaginé devenir aussi populaire.

#TeamRSP #GoMETALteam #Bali Фото опубликовано Julia Vins | Юлия Винс (@julia_vins) Янв 24 2016 в 8:05 PST

