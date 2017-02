Un rassemblement d'étourneaux fuit un faucon (vidéo)

Craignant de devenir la proie d'un faucon pèlerin, des étourneaux n'ont fait qu'un pour se mouvoir dans les airs. Ainsi, ce « nuage » d'oiseaux gracieux a effectué une danse spectaculaire dans le ciel, laquelle a été captée en vidéo par l'association Regard du Vivant consacrée aux beautés de la nature sauvage.

À la vue du prédateur, les oiseaux s'envolent dans les airs mais ne se dispersent pas aux quatre vents et commencent à bouger tous ensemble comme si ils ne faisaient qu'un.

© Sputnik. Nikolai Khizhnyak Festival de chasse à l’aide d’un aigle royal au Kazakhstan 12

Du coup, les étourneaux réussissent à échapper au triste sort de devenir le dîner du faucon et en même temps réalisent une extraordinaire performance.

Les oiseaux se rassemblent dans un but concret d'effrayer et faire fuir le prédateur, ont affirmé début 2017 des biologistes néerlandais. Ayant analysé leur conduite, les chercheurs ont avancé deux hypothèses. Selon la première, les oiseaux se réunissent et choisissent des soi-disant patrouilleurs qui mettent en garde contre une attaque.

Selon la seconde théorie, un grand nombre de proies déroute les prédateurs et ils n'arrivent pas à se décider à passer à l'attaque.

