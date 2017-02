En Allemagne, les végétariens voient rouge à cause d’une chansonnette

Les autorités de la ville allemande de Limburg an der Lahn ont interdit de jouer une chansonnette enfantine traditionnelle racontant l'histoire d'un renard ayant volé une oie. Le motif? Les protestations des végétariens.

La chanson était jouée par un carillon mécanique installé sur la façade de la mairie de la localité.

Selon le porte-parole de la ville de Limbourg, une des habitantes a demandé au maire de retirer la chanson du répertoire du carillon principal de la ville. Le maire a obtempéré à sa demande.

Selon les informations de l'agence de presse AP, la végétarienne était particulièrement préoccupée par les paroles « un chasseur t'attrapera avec un fusil » que par le vol de l'oie effectué par le roux prédateur.

Le carillon installé sur la mairie de Limburg an der Lahn joue 33 œuvres musicales, dont 15 chansonnettes d'enfant.

