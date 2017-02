La première école faite de bouteilles et de pneus inaugurée en Uruguay

Le bâtiment de cette école uruguayenne située à 80 km de Montevideo est autonome en énergie et en eau potable sans aucun impact sur l'environnement.

« Nous avons eu cette idée en 2011 sous l'influence de l'architecte américain Michael Reynolds, le fondateur du système Earthship qui construit des installations autonomes qui sont en phase avec la nature », a confié Victoria Gomez, initiatrice et coordinatrice principale du projet.

© Photo. Equipo de escuela ecológica École écologique de Uruguay

Ainsi, les créateurs de cet établissement unique ont réussi à résoudre plusieurs problèmes à la fois. Premièrement, ils ont assuré le filtrage de l'eau de pluie, la transformant automatiquement en eau potable via des citernes installées sur le toit. Ensuite, les tentes à l'arrière du bâtiment, remplies de terre et de sable, permettent de maintenir une température moyenne à l'intérieur du bâtiment. Un système spécial de canalisation a été conçu afin de purifier les eaux usées.

© Photo. Escuela Ecológica École écologique de Uruguay

Ils ont également inventé un moyen de recycler les déchets tels que les pneus, les cannettes, les bouteilles, le plastique et le carton qui ont servi à construire l'école. En outre, le bâtiment est alimenté en électricité grâce à des panneaux solaires.

© Photo. Escuela Ecológica École écologique de Uruguay

Ce qui peut sembler étrange c'est qu'au sein du projet il n'y a aucun architecte : la majorité des activistes sont des spécialistes dans le domaine des communications, il y a aussi un biologiste. Néanmoins, ils ont tous compris la portée que pouvait avoir un tel projet :

« Nous avons tous compris qu'on pouvait changer le modèle de nos rapports avec la nature. […] On pourrait ainsi influencer nos enfants », a rajouté Mme Gomez.

Après les efforts pour se mettre en contact avec M. Reynolds mondialement connu et le scepticisme avec lequel ce projet a été accueilli initialement par les autres, cette idée a été finalement mise en œuvre en février de 2016. L'école, d'une surface de 280 m², a été construite dans les plus courts délais, en 45 jours seulement.

© Photo. Escuela Ecológica École écologique de Uruguay

L'école a réussi à transformer la vie des écoliers :

« Les enfants l'ont façonnée selon leur goût et ont compris une chose importante : le processus d'interaction entre la nature et les réseaux de la vie, comment tout cela est interconnecté et comment leurs actions définissent le destin du monde », conclut-elle.

