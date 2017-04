La police française recherche un faux clown armé d'une tronçonneuse

La gendarmerie des Côtes-d'Armor recherche un homme déguisé en clown et armé d'une tronçonneuse qui a effrayé des automobilistes durant le week-end 8 et 9 avril, rapportent les médias français.

Selon le portail France-Info, un automobiliste a aperçu un homme vêtu d'une tenue de clown jaune, avec un haut mauve et violet. L'individu avait le visage dissimulé par un masque de soudeur, et était armé d'une tronçonneuse.

Après avoir rencontré le clown, un automobiliste s'est éloigné pour prévenir les gendarmes. L'individu costumé était toujours là à l'arrivée des forces de l'ordre, quelques minutes plus tard. Il a tenté de s'enfuir, mais un courageux automobiliste l'a rattrapé, s'en est suivie une courte bagarre qui a permis au clown de prendre la fuite, selon l'automobiliste, le clown était accompagné de deux personnes.

Divulgação Equipe Ariel Brandão/Palhaço Margarina Au Brésil, les bons clowns s'en prennent aux méchants

Les gendarmes pensent à une mauvaise blague, mais souhaitent tirer cette affaire au clair, pour ne pas voir resurgir la mode des clowns méchants. Ils ont donc lancé un appel à témoin pour retrouver le mauvais plaisantin.

En octobre dernier, une avalanche d'attaques de clowns méchants a commencé aux États-Unis avant de se répandre dans plusieurs pays du monde entier, tels la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suède, le Brésil ou encore la Russie. Par exemple, en Allemagne, un clown a frappé un passant avec une batte de base-ball. En Suède, un pays qui détient le record de ce type d'incident, un enfant de huit ans est tombé d'un balcon, essayant d'échapper à un malfaiteur déguisé…

