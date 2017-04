La plus violente tempête depuis 50 ans menace la Nouvelle-Zélande

La Nouvelle-Zélande se prépare jeudi à l'arrivée d'une tempête qui pourrait selon les prévisionnistes être la plus violente depuis en 1968, quand la tempête Giselle avait notamment été à l'origine de l'échouement d'un ferry, faisant 53 morts.

« C'est un événement très important qui risque de provoquer de graves inondations, des glissements de terrains et des dégâts dus au vent », a indiqué l'agence météorologique officielle Metservice, citée par l'AFP.

De nombreuses régions de l'Île du Nord sont déjà détrempées du fait des fortes pluies qui ont accompagné la tempête Debbie la semaine dernière. D'où un risque accru d'inondations.

Air New Zealand a annulé tous les vols au départ de Rotorua, Napier, Hamilton et Tauranga sur l'Île du Nord.

Les craintes sont aggravées par le récent passage en Nouvelle-Calédonie du cyclone Cook, un puissant cyclone avec des rafales de vents comprises entre 150 et 200 km/h et des pluies intenses, qui a causé la mort d'un homme de 73 ans.

