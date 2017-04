Fidélité à la turque: les ministres se laissent pousser la moustache «à la Erdogan»

Depuis plusieurs décennies, le Président turc Recep Tayyip Erdogan porte la moustache. Ce détail de son visage a réussi à devenir une véritable tendance de mode ces derniers temps parmi les hommes politiques de la Turquie. Ainsi, petit à petit, presque tous les membres du cabinet ministériel s'en sont inspirés et ont laissé pousser leur moustache. Aujourd'hui, selon les médias, seuls un tiers des 27 ministres n'ont pas de poils sur le visage.

Binali Yildirim, Premier-ministre turc

Süleyman Soylu, ministre turc de l'Intérieur

Selon certains analystes, dans ce cas-là, cette volonté unanime de se laisser pousser la moustache n'est pas du tout accidentelle, puisqu'il s'agit du pays dans lequel un tel détail a une signification politique. De plus, la fidélité des ministres au Président Erdogan est examinée avec attention ces derniers temps, suite au coup d'État avorté de 2016.

#CanlıYayın / Tv 58 & Kanal 58 #Ekonomi Bakanı @zeybekcinihat,11.00de CNN TÜRK & #Kanal58'de gündemi değerlendirecek. www.tv58.com.tr www.hizmetgazetesi.com.tr Necip Filiz Akparti Denizli Опубликовано Adem Erdağı 3 апреля 2017 г.

Nihat Zeybekci, ministre turc de l'Économie

Ainsi, ce sont désormais le Premier ministre, le ministre de la Culture et même les ministres de l'Économie et des Affaires étrangères qui portent la moustache. Cette nouvelle mode a même dépassé le cadre des ministères. Et de souligner : le style est absolument celui que préfère le leader du pays.

Selon un expert, alors que la Turquie lutte contre les groupes terroristes et après la tentative du coup d'État dans le pays, la moustache « offre une image sévère et stylée ».

La nouvelle moustache du leader pro-Brexit enflamme les internautes

D'après un membre du gouvernement, certains ministres ont décidé de se laisser pousser la moustache sur les conseils d'Erdogan. Mais, souhaitant garder l'anonymat, il a refusé de donner d'autres détails.

