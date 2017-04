On a choisi le pays le plus sûr au monde

Les experts du Forum économique mondial ont présenté le classement des 136 pays les plus sûrs au monde. Ainsi, il s'est avéré que la Finlande est pour la deuxième fois nommée le pays où les touristes seront les plus tranquilles. Les Émirats arabes unis et l'Islande ont respectivement remporté les deuxième et troisième places.

© Sputnik. Vitaly Belousov L'Ukraine, seul pays européen dans le Top 10 des pays les plus dangereux

La France occupe la 67e place, la Russie se place 109e tandis que l'Ukraine ne pointe qu'à la 127 places de ce classement. Le Salvador (134e place), le Yémen (135e place) et la Colombie (136e place) sont les États les plus dangereux dans ce palmarès.

Les experts du Forum économique mondial ont tenu compte de différents facteurs, dont la criminalité, le terrorisme et les conflits militaires dans le pays. Rappelons qu'il s'agit d'un index des pays plus ou moins ouverts au tourisme, ce qui explique l'absence de pays en conflit ouvert comme la Syrie, la Libye ou l'Irak.

