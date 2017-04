Sexy = intelligence + loyauté au travail?

Contrairement aux études précédentes affirmant que les habits ouverts rendent les femmes moins intelligentes, une nouvelle étude a révélé que les femmes qui portent des vêtements sexy peuvent être prises plus au sérieux au travail.

Selon l'étude, les jupes courtes, les robes moulantes et les décolletés constitueront un avantage pour une femme au bureau, la rendront non seulement plus mince et attrayante, mais aussi plus intelligente et plus loyale.

Afin de parvenir à ce résultat, le Dr. Alfredo Gaitan de l'Université de Bedfordshire au Royaume-Uni a réuni 64 étudiants de 21 ans en moyenne pour leur montrer plusieurs images d'une femme. Sur la première photo, elle était habillée d'un chemisier avec un grand décolleté, d'une mini-jupe et d'une veste. Par contre, la seconde image montrait la femme portant une jupe plus longue et une blouse qui couvraient sa peau presque entièrement.

Les participants devaient évaluer la femme sur les deux photos sur le plan de la loyauté, du statut au travail, de la moralité, de l'intelligence et de son attractivité sexuelle, lit-on dans Hindustan Times

D'après le Dr. Gaitan, les attitudes ont beaucoup changé au fil du temps et les gens ne portent plus de jugements négatifs à partir de la tenue d'une femme. « Nous pensons qu'il y a encore des attitudes négatives là-bas, mais peut-être que les gens voient le look sexy plus positivement », a-t-il résumé.

