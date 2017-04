Attention! Aux US, des chiens méchants attaquent les facteurs

Dans le cadre de « la semaine nationale de prévention des morsures de chiens », du 9 au 15 avril, le United States Postal Service a publié des informations selon lesquelles les facteurs américains sont fréquemment victimes d'attaques des chiens. En 2016, le nombre de facteurs blessés s'est élevé à 6 755 personnes, soit 206 personnes de plus qu'en 2015 et représente le record depuis 30 ans. Le record précédant a été établi dans les années 1980 quand ce chiffre a dépassé les 7 000. La croissance du nombre d'incidents est dans une certaine mesure liée au développement rapide du commerce électronique: les facteurs viennent plus souvent chez les gens et livrent des colis à toute heure.

Le problème est assez grave car la poste dépense des millions de dollars chaque année pour payer les compensations aux employés blessés. Le service postal essaye de le résoudre à l'aide d'une application en ligne qui prévient les facteurs des chiens hargneux dans le coin. En faisant une commande sur le site Web du service, les clients doivent renseigner s'ils ont ou non des animaux domestiques. Au cas où les incidents se répètent, les maîtres des chiens agressifs sont demandés d'aller chercher leurs colis à la poste.

Selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, à peu près 4.5 millions d'américains sont victimes d'attaques de chiens chaque année, la plupart étant des enfants. Bien que le nombre de plaintes augmente, les blessures causées par des animaux sont généralement bénignes. D'après les assureurs, l'année dernière les dépenses moyennes pour un incident se sont réduites de plus de 10 % et s'évaluent à 31 200 euros.

