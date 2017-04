Passionné de voitures soviétiques, un prof britannique en fait une collection

Ed Hughes, ancien professeur des écoles britannique, a fait une collection impressionnante de voitures soviétiques. Il a mis ni plus ni moins 26 ans pour réaliser ce projet exceptionnel.

M. Hughes, qui a abandonné sa carrière dans le domaine de l'enseignement pour écrire à plein temps pour le magazine Practical Classics, admet que les Ladas étaient « profondément démodées » depuis des années. Mais comme son père avait possédé plusieurs voitures soviétiques alors que Ed Hughes grandissait, il confie « les avait toujours aimées », même si ce ne sont certainement pas des Ferraris, des Jaguars ou des Lamborghinis.

Le Britannique s'est dit admirer la philosophie des constructeurs soviétiques qui ont créé ces modèles. En outre, M. Hughes explique la raison de l'augmentation de la valeur des Ladas au Royaume-Uni ces dernières années :

« Tout d'abord, les jeunes de la nouvelle génération, quand ils ont 20-30 ans, préfèrent cette forme de voiture, il n'y a rien de tel sur la route. Elles sont maintenant devenues une mode. »

Ainsi, à la fin des années 90, il a commencé à acheter des Ladas, y compris la Riva, qui était disponible au Royaume-Uni de 1983 à 1997. Ed Hughes a acheté son premier véhicule Lada 2107 en 1991. Il a encore complété sa collection de plusieurs modèles tels que la Lada 2102, la Lada 2105 et la Lada 2103. Il possède également la ZAZ 968 et la Moskvitch 427 de 1972, ainsi que la ZAZ Tavria. Elles sont toutes des voitures d'exportation d'URSS. En outre, Ed Hughes a aussi une Trabant et une Wartburg d'Allemagne de l'Est.

