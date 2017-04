«Pizza-Kanzler» ou quand le chef du gouvernement autrichien livre les pizzas

Le chancelier autrichien a récemment tourné dans une publicité. Interprétant le rôle d'un livreur de pizzas, Christian Kern s'est adressé à sa population avec une promesse informelle: « Je vais faire de la politique pour vous ».

« Bonjour, je voudrais vous surprendre. Je suis votre nouveau livreur de pizzas. Discute-t-on dans votre région du problème des étrangers et de l'immigration? », lance Christian Kern à ses compatriotes.

Selon les concepteurs de la pub, M. Kern veut évoquer les problèmes les plus urgents au cours de cette campagne publicitaire originale, indique le journal Krone.

L'idée du chancelier a été beaucoup appréciée. La vidéo a déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce curieux livreur de pizzas a ainsi rendu une visite « spontanée » à la famille d'un employé du ministère des Affaires sociales. Prenant en considération ce petit détail, les journalistes ironisent en constatant que les contacts du chancelier avec des gens ordinaires, ce n'est pas encore son truc…

