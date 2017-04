Une fillette tombe d’un bus lancé à pleine vitesse (vidéo)

L'incident a eu lieu dans l'Arkansas (sud des États-Unis): une petite fille de 4 ans est tombée d'un bus sur la route. Heureusement, le conducteur de la voiture qui roulait derrière le bus a réagi dans l'instant et a sauvé l'enfant.

Alors que le bus roulait à pleine vitesse, ses portières arrière se sont soudainement ouvertes. Une fillette a tenté de s'y accrocher, mais ses petites mains étaient trop faibles pour tenir et elle est tombée sur la route quelques secondes après. Le conducteur du véhicule qui suivait le bus a brusquement freiné et s'est précipité pour sauver la petite fille, étendue inconsciente sur la route.

« Lorsque la fillette a repris connaissance, elle s'est mise à appeler sa mère. C'était difficile à regarder », a relaté l'homme cité par la chaîne de télévision WBRC.

La petite s'est cassé la mâchoire et a besoin d'une intervention chirurgicale.

