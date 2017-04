Un Britannique sauve sa femme mutilée par un requin en frappant le squale

Frankie Gonsalves, une Britannique, mère de deux enfants, attend d'être transportée par avion au Royaume-Uni après les premiers soins reçus dans un hôpital local, après avoir été attaquée par un requin, alors qu'elle nageait près de l'île de l'Ascension.

Après que Mme Gonsalves a été mordue à la jambe, son mari s'est précipité à son secours en frappant le requin pour le chasser, relate The Times.

L'île de l'Ascension se trouve au milieu de l'Atlantique Sud, à environ 1 600 kilomètres de la côte ouest de l'Afrique et à des milliers de kilomètres de l'île principale de Sainte-Hélène et de Tristan da Cunha.

