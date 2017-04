Ces chèvres US qui ont passé une journée au commissariat de police

Avez-vous des chèvres? Le policier Daniel Fitzpatrick en a désormais, bien qu'elles ne lui appartiennent pas. Lui et son collègue ont trouvé deux petites chèvres près du parking de la voie ferrée à Belfast (dans le Maine, États-Unis).

L'homme a donné à manger aux petites et a publié des photos d'elles sur la page Facebook de son commissariat de police.

Il a dit vouloir volontiers les renvoyer à leurs propriétaires. Quelques heures plus tard, la fille de la propriétaire des chèvres a lu le post et a récupéré les animaux.

Les chèvres s'étaient enfuies du garage où cette personne les gardait.

