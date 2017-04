Explosion dans un jardin d'enfants à Kiev

Un objet d'origine inconnue a explosé sur le territoire d'un jardin d'enfants à Kiev, a annoncé la chaîne télévisée « 112 Ukraine » se référant à la police nationale.

Selon les informations préliminaires, une femme emmenait son enfant au jardin d'enfants. Chemin faisant, le garçon a ramassé une boule. Plus tard, il l'a jetée par terre et c'est alors qu'elle a explosé.

Photo : EPA Un tueur a attaqué un jardin d’enfants au Sud de la Chine

Selon la police, l'explosion s'est produite vers neuf heures du matin.

Heureusement, l'incident n'a pas fait de victimes.

