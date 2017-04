31 ans après Tchernobyl, ils reviennent voir leurs anciens foyers

Depuis 1990, on peut participer à des excursions dans la zone d'exclusion tracée autour de la catastrophe de Tchernobyl, qui a touché plusieurs localités de la région. Aujourd'hui, il s'agit d'une destination touristique assez populaire.

Pourtant, le 26 avril, le jour anniversaire de la catastrophe, pas besoin de laissez-passer spécial afin d'entrer dans la zone d'exclusion, même si l'on ne peut pas éviter l'inspection des véhicules. Il ne s'agit pas d'excursion touristique : ceux qui ont dû quitter leurs foyers il y a 31 ans, y reviennent afin d'aller voir les tombes de leurs proches et leurs maisons, ou plutôt ce qu'il en reste trois décennies après la tragédie.

© Sputnik. Alexey Vovk Tchernobyl, 31 ans après 13

Si longtemps après la catastrophe, les anciens habitants y retrouvent tout de même leurs proches. La visite au foyer natal, malgré son état, est un point de passage obligé pour tous ceux qui y reviennent chaque année. Dans les jours comme celui-ci, les villages abandonnés sont particulièrement bondés. Cependant, un contrôle accru est mis en place : deux postes de contrôle, ensuite, la police et même les pompiers. C'est un rituel bien établi.

La contamination dans la zone d'exclusion est très variable : il y a des endroits plus ou moins touchés et des endroits où le niveau de la contamination est 5, 6 ou même 7 fois plus fort que les normes en vigueur.

En s'approchant des maisons, on relève une forte augmentation de la contamination, surtout sous les toits. La pluie efface la poussière radioactive, mais elle s'amasse au niveau des fondations, ce qui, pourtant, n'arrête pas les touristes désirant voir les villes-fantômes abandonnées, mais surtout ces anciens habitants.

© AFP 2017 POOL Comment Tchernobyl et Fukushima sont devenus des attractions touristiques

La catastrophe de Tchernobyl a été classée au niveau 7 — le plus élevé — sur l'échelle internationale des événements nucléaires (INES) ce qui en faisait, à l'époque, l'accident technique le plus important de l'histoire.

La catastrophe a fait 31 victimes à la centrale. Un employé est mort lors de l'explosion et un autre juste après l'accident à cause de nombreuses blessures. Les autres sont décédés au cours des semaines suivantes en raison de brûlures et de maladies liées aux radiations. Plus de 600 000 personnes ont mis en péril leur santé pour lutter contre les conséquences de l'accident et stabiliser la situation.

