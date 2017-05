New York sera remboursée de 61 M USD pour la sécurité de Trump

Le projet du budget fédéral américain comprend 61 millions de dollars (56 M EUR) pour couvrir les dépenses de la ville de New York qui a assuré la sécurité de la Trump Tower, a déclaré le maire Bill de Blasio dans un communiqué ce lundi 1er mai.

« Nous obtenons ce qui nous revient. Ce sont de bonnes nouvelles pour notre ville et les policiers qui ont beaucoup travaillé pour relever ce défi de sécurité sans précédent », a déclaré M. de Blasio.

© AFP 2017 TIMOTHY A. CLARY Des locaux à la Trump Tower à louer! Le Pentagone profite de l'occasion

Les autorités de la ville ont demandé à plusieurs reprises à Washington de rembourser les coûts liés à la sécurité de la Trump Tower, à la suite de l'élection présidentielle du 8 novembre.

Le projet de budget national des États-Unis, qui sera voté cette semaine, inclut le remboursement de 20 millions de dollars (18 M EUR) dépensés entre le jour du vote et le jour de l'investiture et 41 millions de dollars (38 M EUR) pour tous les frais après l'investiture, selon le communiqué.

