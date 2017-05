Poutine met fin aux prénoms farfelus en Russie

Plus de prénoms insolites et extravagants : Vladimir Poutine a signé une loi interdisant de donner aux enfants des prénoms comportant des chiffres, des insultes, des signes de ponctuation et des professions.

En outre, la loi dispose que l'enfant peut porter le nom de famille de son père, de sa mère ou des deux liés par un trait d'union. Le choix définitif revient aux parents du nouveau-né.

La loi en question avait déjà été approuvée par les deux chambres du parlement russe. Avant cette date, les parents n'étaient pas limités lors du choix de nom pour leur enfant. Or, au début des années 2000, un couple a souhaité nommer leur fils BOTchrVF260602 (abréviation de l'expression « Objet biologique de l'Homme du clan Voronine-Frolov, né le 26 juin 2002). C'est ce cas qui a incité des députés à la proposition de loi en question. La note l'accompagnant précise que l'adolescent en question vit toujours sans papiers d'identité.

Ce n'est pas rare que les Russes donnent des prénoms insolites à leurs enfants : rien qu'à Moscou sont enregistrés des garçons appelés Nikolaï-Nukita-Nil, Delfin (dauphin), Luka-Stchastié (bonheur) Summerset Ocean et des filles Polina-Polina, Princessa Daniella (Princesse Daniella), Aprel (avril) et Sofia-Solnychko (Sophie petit soleil).

