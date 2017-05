Les Émirats projettent remorquer des icebergs de l’Antarctique jusqu’à leurs côtes

Selon le journal Arabian Business, les autorités des Émirats ont annoncé mardi leur projet de remorquer des icebergs de l'Antarctique jusqu'à la côte de l'Émirat Fujaïrah, qui seront utilisés comme nouvelle source d'eau douce dans la région.

​

Cette initiative pourrait entraîner des changements climatiques importants, prévient le journal, car l'air froid des icebergs pourrait y provoquer une augmentation des précipitations.

Par ailleurs, après la fonte des glaces, de l'eau douce tombera, selon les projets, dans la mer d'Arabie, ce qui aidera à rétablir l'équilibre écologique et la biodiversité.

La calotte glaciaire antarctique est la plus grande masse de glace sur Terre, avec dix mille trillions de tonnes de neige et de glace qui renferment la plus grande quantité d'eau douce au monde.

Un iceberg contient environ 20 milliards de gallons d'eau douce.

