«Infiniment reconnaissant»: un surfeur écossais sauvé après 30h en pleine mer

Les secouristes espèrent que le surfeur écossais Matthew Bryce, qui a passé 30 heures épuisantes à dériver le long des côtes occidentales de l'Écosse, se remettra bientôt du choc et psychologique et hypothermique qu'il a subi.

Matthew a été transféré mardi à l'hôpital de Belfast, en Irlande du Nord, à la suite de recherches intenses. Le surfeur était en effet porté disparu depuis plus de 24 heures. Il se remet lentement mais surement de cet épisode.

« Il était conscient, il respirait, mais souffrait d'une grave hypothermie », a précisé le garde-côte Lawrence Cumming, cité par l'agence AP.

Après ce sauvetage qu'il n'espérait plus, le surfeur s'est dit « infiniment reconnaissant envers l'équipe de secouristes. « Ce sont tous des héros. »

