Lapsus révélateur? Melania Trump aime un tweet critiquant son mariage

« Il semble que le seul mur que Donald Trump a bâti est celui entre lui et la Première dame américaine »: c'est un tweet que le compte officiel de Melania Trump a « liké », ont remarqué des internautes vigilants.

Une courte vidéo accompagnant le message montre un changement radical dans le visage de Melania après que son mari lui tourne le dos, lors de son investiture le 20 janvier 2017.

Life comes at you fast. pic.twitter.com/YnduA0eWyM — Chris Geidner (@chrisgeidner) 3 мая 2017 г.

Ce n'était que le deuxième tweet aimé par le compte personnel actuellement inactif de la Première Dame, et le « like » a été retiré moins d'une heure plus tard. Son premier « like » remonte à la création de son compte à 2012, quand elle a aimé son tweet « Hello Twitter! ».

Depuis l'investiture de son mari, Mme Trump a un compte professionnel — @FLOTUS (First lady of the United States) — dirigé par l'équipe qui promeut ses activités en tant que Première dame.

Alors que le président Trump a un compte officiel du Président américain, @POTUS, que préférait son prédécesseur Barack Obama, il préfère utiliser son profil personnel @realDonaldTrump pour partager ses pensées et opinions avec le monde.

