En Allemagne, des réfugiés hommes forcés de se prostituer pour survivre

Les participants au projet « Sub/Way », créé par l'ONG « Hilfe für Jungs » (Aide aux gars), organisent plusieurs fois par semaine des tournées dans les quartiers « chauds » de Berlin, où de jeunes réfugiés se livrent à la prostitution, et leur prêtent assistance, en menant un travail d'explication sur la santé et les maladies sexuellement transmissibles, a raconté Ralf Rötten à Sputnik.

« Quoi qu'il en soit, l'absence d'une attitude ouverte et respectueuse à la sexualité et aux services sexuels est un sérieux phénomène social », a déclaré l'interlocuteur de l'agence.

Et d'estimer que la prostitution parmi les jeunes réfugiés avait reçu dans les médias une couverture injustement exagérée, ajoutant toutefois que les hommes politiques et la société devaient y prêter attention et agir.

« Le fait que, des mois, voire des années durant, les personnes ne savent rien de leur statut en matière d'octroi d'asile est très grave », a souligné le militant.

Selon lui, cela fait 25 ans que son organisation travaille avec des réfugiés se livrant à la prostitution, et ces dernières années, ils ne sont pas devenus plus nombreux.

« Il s'agit, par conséquent, d'un problème inventé. […] Ce n'est au fond qu'un élément ordinaire de la vie des réfugiés », a constaté M. Rötten.

© AFP 2017 Philippe Huguen Des enfants de la Jungle de Calais réduits à la prostitution en Grande-Bretagne?

Avec l'afflux de réfugiés, les opportunités de trouver un emploi légal sont de plus en plus rares, provoquant une recrudescence de la prostitution féminine mais aussi masculine au rabais. En effet, des hommes, et parfois même des adolescents, vendent leur corps. Toujours est-il que le sort des hommes prostitués n'est pas plus enviable que celui des femmes, et seules des ONG leur venant en aide peuvent prendre la mesure de leur désarroi et de leur détresse.

