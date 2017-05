Du combustible à l’huile végétale pour les avions, déjà une réalité

La compagnie aérienne Singapore Airlines s'offre un combustible tout à fait particulier, signale le Daily Mail. Pour la première fois de son histoire, l'entreprise a lancé un avion qui vole grâce à un combustible composé de substances fabriquées à partir d'huile végétale utilisée.

L'appareil est alimenté par du combustible conventionnel auquel des acides gras sont ajoutés. Ces acides sont extraits de l'huile végétale déjà été utilisée en cuisine.

Le vol SQ31 avec 206 passagers à son bord a décollé de San Francisco lundi dernier, pour atterrir à Singapour le lendemain.

De manière générale, la compagnie aérienne compte réaliser 12 vols de ce type. L'entreprise compte ainsi attirer l'attention sur l'utilisation de combustible biologique et sur la nécessité de baisser les émissions de gaz dans l'atmosphère.

