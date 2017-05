Un Soldat impérial sème la panique dans une école US

Casque, armure blanche et sac dans les mains… L'incarnation d'un Soldat impérial de Star Wars qui a fait intrusion hier dans une école américaine a sérieusement préoccupé le parent d'un élève, au point de le pousser à composer le numéro d'urgence, raconte AP.

L'incident a eu lieu dans la ville d'Ashwaubenon, au Wisconsin. Avertie, la police a immédiatement réagi à l'appel et évacué l'école où le suspect avait été repéré. Le « soldat de l'Empire galactique » s'est finalement avéré un simple fan de Star Wars mobilisé à l'occasion de la journée internationale consacrée à la célèbre saga.

La police a quant à elle remercié le parent pour sa vigilance et a rappelé que le règlement en vigueur dans le district interdisait d'apparaître en public dans un costume qui cache entièrement le corps et le visage de la personne.

Pour rappel, c'est la fameuse phrase « May the Force Be With You », détournée en « May the 4th Be With You », qui a donné naissance à la célébration annuelle du 4 mai.

