Le fils du Président ukrainien serait-il pro-russe?

Le fils cadet du Président ukrainien Piotr Porochenko, Mikhaïl, a été pris en photo avec un tee-shirt portant une inscription ressemblant beaucoup au mot « Russia », ce qui a provoqué la colère de nombreux internautes, annonce le journal Vesti.

C'est le journaliste ukrainien Levko Stek qui s'en est aperçu le premier.

Plus tard, il a retrouvé des tee-shirts identiques sur le site de Bosco, la compagnie les a créés à l'occasion des JO de Sotchi. Les tee-shirts se vendaient pour 5 000 roubles (86 euros).

Certains internautes ont remarqué l'absence de la lettre U dans l'inscription, supposant que ce sigle était celui de l'Ecole russe d'été d'analyse institutionnelle (RSSIA).

Dans la foulée, le journal Oukraïnskaïa Pravda a publié une photo de Sergueï Kizeïev, un ami de Mikhaïl Porochenko, portant une veste Bosco.

Il est possible que le fils du Président ait emprunté le tee-shirt à son ami.

Certains internautes n'ont pas exclu qu'il puisse s'agir d'une photo retouchée grâce à Photoshop.

