Des rubans de Saint-Georges pour les habitants d’Alep

La communauté russophone de la ville syrienne d'Alep a organisé une action Ruban de Saint-Georges sur l'une des places centrales de la ville, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

Les membres de la communauté ont distribué des dizaines de rubans de Saint-Georges accompagnés de tracts en arabe expliquant de quel symbole il s'agissait.

C'est la première fois qu'une telle action a lieu à Alep. Auparavant, elle avait également été organisée à Damas et à Lattaquié. Mais pour les Russes de Syrie, la fête du 9 mai, à laquelle est consacrée cette manifestation, a toujours été un jour sacré, avouent les membres de la communauté.

Pendant la guerre, il était impossible d'organiser une telle manifestation, regrette la présidente de la communauté russophone d'Alep Natalia Trotskaïa. À présent, alors que la ville a été libérée des terroristes, elle partage volontiers sa joie avec les habitants d'Alep.

La première édition de l'action Ruban de Saint-Georges a été organisée en Russie en 2005. Depuis, arborer un ruban à la veille du 9 mai, Jour de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (de 1941-45, partie intégrante de la Seconde Guerre mondiale menée en Union soviétique), est devenu une tradition.

Le ruban reprend les couleurs de l'ordre impérial et militaire de Saint-Georges (initialement aux rayures noires et jaunes et, depuis 1913, aux rayures noires et oranges) institué par Catherine II. Depuis 1942, le ruban est l'insigne des unités de la garde de la marine russe, et depuis 1943 on le retrouve sur l'ordre de la Gloire décerné à plus d'un million de soldats soviétiques pour courage personnel.

