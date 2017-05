Le Régiment immortel défile à Pékin

À l'occasion du 72e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique (nom donné à la Seconde Guerre mondiale en Russie), l'action commémorative « Régiment immortel », a eu lieu dans un parc au centre de Pékin, la capitale chinoise.

​

Pour la première fois, cette marche a été organisée à Pékin en 2016 et a alors réuni quelques dizaines de personnes. Cette année, l'action en a réuni plus de cent personnes.

Les participants à la manifestation ont reçu des rubans de Saint-Georges, symbole de la fête de la Victoire en Russie. Ils ont défilé à travers le parc et sont passés à proximité du monument « Faucon soviétique » en mémoire des pilotes de l'URSS, puis ont lâché des ballons dans les airs et ont observé une minute de silence en mémoire des héros de la guerre. L'ambassadeur de Russie Andreï Denissov a déposé une gerbe au pied du monument.

Китай. «Бессмертный полк» в Пекине собрал в парке «Наньгуань» несколько сотен человек. pic.twitter.com/JZwBmqmf6P — Миша Антонов (@77MITCHEL77) 9 мая 2016 г.

​L'action « Régiment immortel » se déroule mardi également à Guangzhou, à Dalian, à Harbin et à Wuhan, relate la Radio Chine internationale.

La marche du Régiment immortel est organisée depuis 2012 en Russie et dans d'autres pays le Jour de la Victoire (9 mai), qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans le cadre de l'action, les gens brandissent des photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre. En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire, 12 millions de personnes ont participé à cette marche dans différentes villes russes.

