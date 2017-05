Avec son billet pour Paris, elle atterrit à… San Francisco !

United Airlines se trouve de nouveau sous le feu de la critique. Depuis le scandale d'un médecin qui avait été débarqué de force d'un vol aux États-Unis, la série noire ne s'arrête pas pour la compagnie aérienne: alors qu'une voyageuse a réservé un billet pour Paris, la compagnie l'a envoyée à San Francisco!

Les faits remontent à fin avril dernier. Lucie Bahetoukilae, une passagère francophone qui ne parle pas anglais, avait l'intention de rejoindre Paris depuis l'aéroport de Newark, dans l'État du New Jersey. La femme n'a pas compris l'annonce indiquant que la porte d'embarquement inscrit sur son billet avait changé. Le Daily Mail note que l'aéroport n'a ni prononcé cette annonce en français ni envoyé d'avertissement par mail.

Une fois montée à bord de l'avion, Mme Bahetoukilae a compris que son siège était déjà occupé et une hôtesse de l'air lui en a proposé un autre, ne se rendant pas compte du problème.

À San Francisco, les aventures de l'infortunée voyageuse n'étaient pas été encore terminées. Elle a été obligée de supporter une escale de 11 heures dans l'aéroport avant d'embarquer dans un nouveau vol à destination de Paris. Au total, Mme Bahetoukilae a pris plus de 28 heures pour atteindre Paris.

United Airline s'est excusée auprès de Mme Bahetoukilae « pour cette expérience inacceptable », précisant lui avoir remboursé son billet.

