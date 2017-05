Vous avez un nom «d’oiseau»? Une surprise vous attend au zoo de Moscou

Le zoo de Moscou a promis d'accorder une réduction de 40 % sur le prix du billet de tout visiteur ayant un nom de famille « d'oiseau ». Pour en bénéficier, il suffira juste de montrer à la caisse sa carte d'identité ou toute autre pièce d'identité.

Les employés du zoo noteront notamment tous les noms afin de choisir le plus fréquent et de le publier sur le site officiel de l'établissement.

L'offre sera valable du 17 au 21 mai et coïncidera avec l'ouverture d'une exposition consacrée aux pigeons.

