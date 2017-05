L’Everest se débarrasse de 4 t d'ordures laissées par les touristes

Selon l'agence Chine nouvelle, le « nettoyage » des flancs de l'Everest a débuté le 6 mai et continuera pendant neuf jours. À ce jour, les volontaires et services municipaux locaux ont déjà ramassé 4 t d'ordures sur un secteur à une altitude de 5 200 à 6 500 mètres.

Le gouvernement local de la région tibétaine a installé des stations spéciales pour trier, recycler et décomposer les ordures, y compris les canettes, les sacs en plastique, les équipements de cuisine, les tentes, les réservoirs d'oxygène et autres accessoires d'alpinisme.

Chaque année, environ 60 000 grimpeurs et guides visitent le côté nord chinois de la montagne, précise l'agence.

L'Everest (en tibétain « Chomolungma »), est une montagne située dans la chaîne de l'Himalaya, à la frontière entre le Népal et la Chine. Son altitude est établie à 8 848 mètres et il est identifié comme le plus haut sommet du monde au-dessus du niveau de la mer.

