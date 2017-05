Le pape embrassant Trump aux cornes de Lucifer orne désormais un mur du Vatican

La peinture, conçue sur un papier qui a été collé sur le mur durant la nuit, est la dernière œuvre en date d'artistes de rue consacrée au pape qui ait fait son apparition dans Rome ces derniers mois.

Elle montre François, qui porte un crucifix autour du cou, embrassant le président américain, lequel porte une montre en or et à la ceinture un pistolet dans son étui. L'auréole papale est d'un blond vénitien qui rappelle la coiffure de Donald Trump.

🇬🇧 Trump avec les cornes du diable embrassant le pape sur un mur à Rome près du Vatican (photo Tony Gentile/Reuters) pic.twitter.com/gx5Zg3zfbV — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 11 mai 2017

Sur le pallium (écharpe) de la soutane du pape, on peut lire ces mots: « Le bien pardonne au mal », et l'œuvre est signée « TVBoy », qui serait un artiste de rue italien du nom de Salvatore Benintende.

Le souverain pontife et Donald Trump doivent se rencontrer le 24 mai au Vatican, dans le cadre de la première tournée à l'étranger du président américain qui le conduira aussi en Arabie saoudite, en Israël, en Italie et en Belgique.

