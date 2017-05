Près de Naples, un «super volcan» prêt à entrer en éruption

© Photo. Ministry of Natural Resources and Environment of Russia/ Igor Shpilenok Comme sur un volcan. La réserve naturelle de Kronotski au Kamtchatka 15

Situés à une vingtaine de kilomètres de Naples, les Champs Phlégréens montrent des signes de réveil. À en croire les scientifiques, le volcan a atteint la phase critique de son activité et une nouvelle éruption pourrait avoir lieu prochainement, relate le National Geographic.

Selon le média, les Champs Phlégréens constituent l'un des lieux les plus dangereux de notre planète. En cause, la lave extrêmement proche de la surface terrestre. Ces derniers temps, après avoir suivi la dynamique de l'activité volcanique, les chercheurs ont enregistré plusieurs signes inquiétants, dont l'accumulation de tensions tectoniques et la déformation des roches dans la bouche du volcan, relate le site.

Rien qu'en quelques mois, la lave est considérablement remontée, se trouvant désormais à 3 km de la surface de la Terre et cette tendance se poursuit, constatent les scientifiques.

Les scientifiques rappellent que les derniers mouvements telluriques importants remontent à 1984, lorsque 40 000 personnes furent évacuées au Rione Terra de Pozzuoli. La terre s'était alors soulevée de 1,80 mètre en une semaine.

Quant à la dernière éruption du volcan, celle-ci date de 1538, lorsque près de 40 kilomètres cube de matériaux volcaniques ont été déversés, les cendres émises par le « super volcan » ayant été retrouvées jusqu'en Sibérie. Selon les chercheurs, si une nouvelle éruption du genre de celle de 1538 se reproduisait aujourd'hui, elle pourrait faire des dizaines de milliers de victimes.

