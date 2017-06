20.000 abeilles ont bloqué l’entrée d’un gratte-ciel new-yorkais

Une immense nuée d'abeilles composée de près de 20 000 insectes a été retrouvée à l'entrée du bâtiment d'affaires de Vox Media à Manhattan, à New York, signale The Verge. Les gardiens ont fermé l'accès et ont appelé les spécialistes afin d'assurer un transfert sécurisé des insectes.

Selon les explications de la spécialiste Katherine Morris, les abeilles cherchaient tout simplement un nouvel endroit pour y installer leur ruche, et ce à cause de la chaleur.

Mme Morris précise qu'il s'agit d'un événement habituel pour la saison estivale.

La colonie d'abeilles comprend habituellement entre 30 000 et 50 000 insectes, mais lorsque la température de l'air augmente, la reine pond davantage, indique la spécialiste. La colonie devient alors trop grande et la chef s'envole à la recherche d'une nouvelle ruche.