Les 1418 jours de la Grande Guerre patriotique flamberont jusqu’à demain à Moscou

Сегодня члены Студенческого совета Академии приняли участие в знаковой акции #ЛинияПамяти На Крымской набережной была создана инсталляция из 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны #ДеньПамяти

