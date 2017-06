Leçon d’endurance: Poutine trempé jusqu’aux os rappelle au Net Obama sous un parapluie

Pour la Journée de la mémoire et du chagrin, célébrée en Russie le 22 juin, le jour où la Grande Guerre patriotique a débuté en 1941, le Président russe est venu déposer des fleurs devant la tombe du Soldat inconnu. Trempé jusqu'aux os, Vladimir Poutine se tenait stoïque sous la pluie diluvienne devant le mémorial.

Ce geste du Président russe a rappelé à certains utilisateurs des réseaux sociaux l'ancien Président américain Barack Obama. Un collage réunissant des photos de Poutine et d'Obama au caractère opposé a ainsi été publié.

Alors que le chef de l'État russe restait immobile sous le déluge d'eau, l'ancien dirigeant américain était dissimulé sous un parapluie lors d'une intervention publique.

Dans les commentaires, les utilisateurs ont par la suite publié plusieurs autres photos démontrant MM Poutine et Obama dans différentes situations: Poutine à cheval et jouant au hockey, et Obama à vélo.